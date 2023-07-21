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17:15, 21 июля 2023 года В Орле идет подготовка электрохозяйства к отопительному сезону На эти цели направят порядка 70 миллионов рублей.



Фото из архива

К осенне-зимнему периоду орловским энергетикам предстоит отремонтировать 5 километров кабельных линий и 27 километров воздушных линий электропередачи, а также электрооборудование трансформаторных подстанций. Часть запланированных работ уже выполнена. “Орелоблэнерго” направит на ремонт почти 70 миллионов рублей.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, ближе к отопительному сезону будут проводиться испытания с повышенным напряжением на кабельных линиях. Также проверят резервные источники питания для жилых домов.





Ксения Солоухина



