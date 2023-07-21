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16:53, 21 июля 2023 года Ректор Орловского госуниверситета Федотов избран председателем реготделения общества "Знание" Кандидатура была поддержана единогласно.



Фото: Орловский государственный университет

Кандидатуру ректора ОГУ единогласно поддержали на общем собрании регионального отделения общества "Знание". Помимо этого, на мероприятии определили и совет реготделения.



Участие в заседании приняли 28 человек, а также руководитель управления по развитию ФЦО российского общества "Знание" Александр Пересторонин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.



– Наша миссия – доносить достоверные и современные знания до тех, кто в них нуждается, информировать граждан России о достижениях в областях науки, культуры и искусства, истории, здравоохранения, экологии и других сферах жизни. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем проводить просветительские мероприятия интересные каждому жителю региона, - отметил ректор ОГУ Александр Федотов.



До Александра Федотова региональное отделение в течение нескольких лет возглавляла доцент ОГУ Олеся Фирсова.





Сергей Силаев



