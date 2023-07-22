В Мценском районе продолжается благоустройство дворов
Работы ведутся в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”.
Фото: архив "Вестей"
В общей сложности на территории Мценского района обновили более 20 дворовых и общественных территорий.
Одним из объектов благоустройства стал двор дома № 4 по улице Новой в деревне Брагино. После ремонта там появится новая дорога, бордюры и лавочки. Сейчас территорию подготавливают к укладке асфальта, завозятся стройматериалы.
По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, сумма контракта составляет 1,3 миллиона рублей.