Главная » Новости



11:27, 22 июля 2023 года В Мценском районе продолжается благоустройство дворов Работы ведутся в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда”.



Фото: архив "Вестей"

В общей сложности на территории Мценского района обновили более 20 дворовых и общественных территорий.



Одним из объектов благоустройства стал двор дома № 4 по улице Новой в деревне Брагино. После ремонта там появится новая дорога, бордюры и лавочки. Сейчас территорию подготавливают к укладке асфальта, завозятся стройматериалы.



По информации тг-канала “Телеграммы из Орла”, сумма контракта составляет 1,3 миллиона рублей.





Ксения Солоухина



