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17:00, 21 июля 2023 года В Орловской области определят лучшие научные работы молодых ученых Региональный конкурс проводится по четырем направлениям.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Областной конкурс "Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2023" проводится по следующим направлениям: естественные науки, гуманитарные науки, социально-экономические науки и технические науки. Срок проведения – октябрь-декабрь 2023 года. Указ о проведении соревнованиях для молодых ученых подписал губернатор.



Экспертная комиссия состоит из десяти человек. Специалисты будут оценивать актуальность научно-исследовательской работы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, степень раскрытия темы, оригинальность решения проблемы, личный вклад автора, а также значимость для

Орловской области. К участию в конкурсе допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки.



Каждый член экспертной комиссии изучит и оценит работы по каждому критерию. Победителями станут три человека. Они получат по 50 тысяч рублей и почетные дипломы. Итоговое заседание, на котором станут известны итоги, пройдет не позднее 14 ноября 2023 года.





Сергей Силаев



