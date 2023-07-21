В Орловской области определят лучшие научные работы молодых ученых

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17:00, 21 июля 2023 года
В Орловской области определят лучшие научные работы молодых ученыхРегиональный конкурс проводится по четырем направлениям.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Областной конкурс "Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых – 2023" проводится по следующим направлениям: естественные науки, гуманитарные науки, социально-экономические науки и технические науки. Срок проведения – октябрь-декабрь 2023 года. Указ о проведении соревнованиях для молодых ученых подписал губернатор.
Экспертная комиссия состоит из десяти человек. Специалисты будут оценивать актуальность научно-исследовательской работы, научную новизну, теоретическую и практическую значимость, степень раскрытия темы, оригинальность решения проблемы, личный вклад автора, а также значимость для
Орловской области. К участию в конкурсе допускаются молодые ученые, возраст которых не превышает 35 лет на момент подачи заявки.
Каждый член экспертной комиссии изучит и оценит работы по каждому критерию. Победителями станут три человека. Они получат по 50 тысяч рублей и почетные дипломы. Итоговое заседание, на котором станут известны итоги, пройдет не позднее 14 ноября 2023 года.
Сергей Силаев