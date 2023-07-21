В Орле открылась выставка, посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

|
|Главная » Новости
16:30, 21 июля 2023 года
В Орле открылась выставка, посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиковЭкспозиция представлена в Бунинке.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
В Орловской областной библиотеке имени Бунина работает выставка под названием "Война в сердцах, в памяти, в книгах: к 80-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских оккупантов". Посетить выставку можно до 21 августа.
По информации пресс-службы правительства региона, в экспозиции представлены издания, рассказывающие о ходе освободительной операции Орла, а также воспоминания очевидцев, фотографии и документы.
– Завершает экспозицию библиографический указатель "Орловская область в годы Великой Отечественной войны", подготовленный Орловской областной библиотекой имени Бунина, - сообщили в пресс-службе областного правительства.
(12+)
Сергей Силаев