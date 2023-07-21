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16:30, 21 июля 2023 года В Орле открылась выставка, посвященная 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Экспозиция представлена в Бунинке.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской областной библиотеке имени Бунина работает выставка под названием "Война в сердцах, в памяти, в книгах: к 80-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских оккупантов". Посетить выставку можно до 21 августа.



По информации пресс-службы правительства региона, в экспозиции представлены издания, рассказывающие о ходе освободительной операции Орла, а также воспоминания очевидцев, фотографии и документы.



– Завершает экспозицию библиографический указатель "Орловская область в годы Великой Отечественной войны", подготовленный Орловской областной библиотекой имени Бунина, - сообщили в пресс-службе областного правительства.



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Сергей Силаев



