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20:00, 21 июля 2023 года В Малоархангельском районе началась уборка чеснока В одном из местных хозяйств на средства президентского гранта приобрели специальную технику для работы с этой культурой.







В Малоархангельском районе Орловской области началась уборка чеснока. В фермерском хозяйстве Алексея Кошелева эту культуру на семена начали выращивать три года назад.



Рынок сбыта определился сразу – приобретают фермеры, причем как орловские, так и из других регионов страны. На средства президентского гранта запустили специальную линию очистки чеснока от травы и грязи.



Чеснока в хозяйстве предстоит убрать 15 гектаров. Если позволит погода, планируют справиться за две недели.





Мария Семак



