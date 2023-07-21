В Малоархангельском районе началась уборка чеснока
В одном из местных хозяйств на средства президентского гранта приобрели специальную технику для работы с этой культурой.
В Малоархангельском районе Орловской области началась уборка чеснока. В фермерском хозяйстве Алексея Кошелева эту культуру на семена начали выращивать три года назад.
Рынок сбыта определился сразу – приобретают фермеры, причем как орловские, так и из других регионов страны. На средства президентского гранта запустили специальную линию очистки чеснока от травы и грязи.
Чеснока в хозяйстве предстоит убрать 15 гектаров. Если позволит погода, планируют справиться за две недели.