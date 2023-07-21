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18:30, 21 июля 2023 года

На Орловщине подвели итоги спортивной игры "Зарница"

Лучшими стали воспитанники центра "Десантник".

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Детско-юношеская игра прошла в Залегощенском районе. В спортивных соревнованиях приняли участие 200 орловских школьников в составе 17 команд. Победу одержали ребята из центра “Десантник”, которые успешно преодолели пятикилометровую "Тропу героев" и отличились в лазертаге.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, участники "Зарницы" прошли интенсивный обучающий курс по тактической медицине, военной топографии и специальной подготовке, а также мастер-класс по управлению дронами.


Ксения Солоухина
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