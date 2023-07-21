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19:30, 21 июля 2023 года В Орле завершают возведение долгостроя на улице Родзевича-Белевича Первые три подъезда уже проходят итоговую проверку.





Девятиэтажку на улице Родзевича-Белевича начали строить в 2017-м году, но позже строительные работы были приостановлены. Через два года застройщик был признан банкротом.



242-м гражданам выплачены компенсации на общую сумму более 380 миллионов рублей, однако десять дольщиков заявили требования о получении жилых помещений.



Возвести здание взялась другая компания. На данный момент проходит итоговая проверка по первым трем подъездам. Квартиры дольщикам обещают передать в ближайшее время.



Еще 204 жилых помещения выставят на продажу. За счет этих денег погасят основные требования кредиторов предыдущего застройщика





