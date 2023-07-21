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19:00, 21 июля 2023 года В Орле пройдет ярмарка вакансий для торговых предприятий Работу жителям региона предложат семь крупных сетей.



Фото из архива

Ярмарка вакансий пройдет 25 июля в центре занятости Заводского района. Трудоустроиться орловцам предложат семь крупных торговых сетей. На выбор предоставят различные вакансии: продавец, кассир, фасовщик, оператор 1С, грузчик, торговый представитель, администратор, управляющий и его заместитель. Об этот сообщает Департамент соцзащиты Орловской области.



Кроме того, специалисты проконсультируют посетителей по вопросам о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях и услугах центров занятости.





Ксения Солоухина



