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19:00, 21 июля 2023 года

В Орле пройдет ярмарка вакансий для торговых предприятий

Работу жителям региона предложат семь крупных сетей.

Фото из архива

Ярмарка вакансий пройдет 25 июля в центре занятости Заводского района. Трудоустроиться орловцам предложат семь крупных торговых сетей. На выбор предоставят различные вакансии: продавец, кассир, фасовщик, оператор 1С, грузчик, торговый представитель, администратор, управляющий и его заместитель. Об этот сообщает Департамент соцзащиты Орловской области.

Кроме того, специалисты проконсультируют посетителей по вопросам о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях и услугах центров занятости.


Ксения Солоухина
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