Орловские работодатели поговорили о трудоустройстве со студентами автодорожного техникума
Разговоры проходят в формате делового завтрака.
Представители орловского автодорожного техникума провели деловой завтрак с будущим работодателем. Встреча проходила не только с обучающимися, но и с будущими абитуриентами, которые в ходе разговора узнали все детали поступления и обучения.
После таких бесед будущий работодатель уверен, что трех лет обучения достаточно, чтобы освоить технологическую специальность. Такие круглые столы будут проводиться чаще – с подключением большего числа бизнесменов.