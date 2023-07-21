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18:00, 21 июля 2023 года Орловские работодатели поговорили о трудоустройстве со студентами автодорожного техникума Разговоры проходят в формате делового завтрака.







Представители орловского автодорожного техникума провели деловой завтрак с будущим работодателем. Встреча проходила не только с обучающимися, но и с будущими абитуриентами, которые в ходе разговора узнали все детали поступления и обучения.



После таких бесед будущий работодатель уверен, что трех лет обучения достаточно, чтобы освоить технологическую специальность. Такие круглые столы будут проводиться чаще – с подключением большего числа бизнесменов.





Илья Кондрашов



