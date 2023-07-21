Прокурором Болховского района назначен Александр Финадеев
Нового руководителя представили коллективу.
Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области
Прокурор Орловской области Алексей Тимошин представил коллективу районной прокуратуры и руководителям поднадзорных органов Александра Финадеева.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, Финадеев имеет высшее юридическое образование, ему 41 год.
В органах прокуратуры Александр Финадеев работает с апреля 2009 года. Ранее он занимал должности помощника и старшего помощника Орловского природоохранного межрайонного прокурора, заместителя прокурора Колпнянского района, заместителя Урицкого межрайонного прокурора.