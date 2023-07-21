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15:52, 21 июля 2023 года

Два орловца выступят на летних играх сурдлимпийцев

В Уфу отправились легкоатлет Илья Аксенов и борец Илья Колганов.

Фото: архив "Вести-Орел"

Двое орловцев представят регион на международных летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт". Это легкоатлет Илья Аксенов и борец Илья Колганов.


Состязания стартуют 23 июля в Уфе. За медали будут бороться порядка 4000 человек из 30 стран мира. Игры включают 21 дисциплину.

Верхнее фото: Илья Аксенов, нижнее фото – Илья Колганов


Анастасия Дорохова
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