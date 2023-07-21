Орловские специалисты восстанавливают автодорогу Н-21 в ЛНР
Работы идут на участке в 25 километров.
Фото: администрация Троицкого района ЛНР
Рабочие из Орловской области продолжают работу над восстановлением 25-километрового участка автодороги "Н-21" в Луганской Народной Республики. Об этом сообщила администрация Троицкого района. Эта трасса является социально значимой. По ней идет движение легкового, грузового и общественного транспорта, обеспечивается проезд до федеральной трассы "М-04" по направлению к ДНР.
Основные работы планируют завершить в августе, а полное обустройство – до конца года. Сейчас идут работы по укладке асфальтобетонной смеси, устройству разделительной полосы и остановочных павильонов.