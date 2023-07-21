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14:00, 21 июля 2023 года Благоустройство территории "Бирюза" в Малоархангельске завершат к середине сентября Этот проект победил в конкурсе Минстроя РФ.



Фото: архив "Вести-Орел"

В середине сентября в Малоархангельске откроется благоустроенная общественная территория "Бирюза". Она расположена у пруда.



Проект стал победителем в конкурсе Минстроя РФ. Здесь появятся тематические зоны – для отдыха, барбекю, игры в волейбол. Также рабочие сделают беседки и дорожки. Работы идут по графику. Финансирование составляет около 70 миллионов рублей.



"Бирюза" – второй проект Малоархангельска, выигравший федеральный грант на ремонт. Первым был парк Пушкина.



В городе собираются выиграть третий конкурс Минстроя с проектом "Крылья Памяти". Территория находится между «Бирюзой» и парком «Пушкина». Заявленная сумма – 115 миллионов рублей.





Мария Семак



