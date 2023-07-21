пятница 21.07.2023 18:08:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

14:00, 21 июля 2023 года

Благоустройство территории "Бирюза" в Малоархангельске завершат к середине сентября

Этот проект победил в конкурсе Минстроя РФ.

Фото: архив "Вести-Орел"

В середине сентября в Малоархангельске откроется благоустроенная общественная территория "Бирюза". Она расположена у пруда.

Проект стал победителем в конкурсе Минстроя РФ. Здесь появятся тематические зоны – для отдыха, барбекю, игры в волейбол. Также рабочие сделают беседки и дорожки. Работы идут по графику. Финансирование составляет около 70 миллионов рублей.

"Бирюза" – второй проект Малоархангельска, выигравший федеральный грант на ремонт. Первым был парк Пушкина.

В городе собираются выиграть третий конкурс Минстроя с проектом "Крылья Памяти". Территория находится между «Бирюзой» и парком «Пушкина». Заявленная сумма – 115 миллионов рублей.


Мария Семак
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.