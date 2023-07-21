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15:00, 21 июля 2023 года На орловца, хранившего более 700 граммов марихуаны, завели уголовное дело "Запрещенку" он вырастил и высушил самостоятельно.



Фото: архив "Вести-Орел"

Злоумышленника вычислили сотрудники полиции. В квартире 30-летнего жителя областного центра нашли несколько пластиковых коробок и пакетов с наркотиком. Проведенная экспертиза показала, что в них было около 710 граммов марихуаны.



За хранение "запрещенки" на мужчину завели уголовное дело. Также его могут привлечь к административной ответственности за выращивание конопли. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что на период предварительного следствия орловец будет находиться под подпиской о невыезде.





Ксения Солоухина



