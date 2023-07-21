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11:33, 21 июля 2023 года

Президентская академия в Орле направила стройматериалы в зону СВО

На передовую отправили свыше 20 кубометров шестиметрового бруса, теса и досок.


Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС отправил в зону проведения специальной военной операции свыше 20 кубометров 6 метрового бруса, теса и досок. Материалы уже доставлены в подразделения.
"Позиции наших бойцов довольно часто меняются, так как идет продвижение соединений. В этой связи приходится заново оборудовать инженерные укрепления, строить места расположения. Абсолютно везде нужно использовать стройматериалы. Опиленные брус и тес – именно то, что необходимо для обустройства новых позиций. От командования одного из подразделений к нам поступила просьба помочь с материалом. Мы оперативно включились в работу и до приезда военных автомобилей за грузом подготовили нужные объемы строительного материала", - рассказал директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
Подготовка груза была произведена на одном из предприятий сферы лесного хозяйства партнеров Президентской академии. Материалы были опилены до необходимой толщины. Затем уже готовые брус, тес и доски распилили на длину в 6 метров. Именно такая длинна допустима для загрузки в кузова военных машин.

После того, как груз был подготовлен, за ним прибыли военные машины. Представители академии совместно с военными и представителями партнерской организации загрузили материалы в машины. В течение суток после загрузки материалы были уже на передовой.

Отметим, что Президентская академия на протяжении всего периода проведения СВО ведет сбор и доставку разных грузов с помощью, обмундированием, а также автотранспортом в зону СВО. Напомним, что неделю назад в одно из подразделений вместе с грузом помощи был доставлен автомобиль УАЗ. В этом соединении несет службу депутат горсовета города Орла Владимир Строев.
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