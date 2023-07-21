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11:00, 21 июля 2023 года В Орле выбрали застройщика территории на улице Латышских Стрелков Возведением высоток займется "ЖИЛСТРОЙ-Инвест".



Фото: скриншот постановления администрации города Орла

В Орле приступили к реализации третьего проекта комплексного развития территории. Строительство на земельном участке, ограниченном улицами МОПРа, Латышских стрелков, Некрасова и Щепным переулком, начнет организация “ЖИЛСТРОЙ-Инвест”, которая выиграла торги в июне этого года. Сейчас в этом районе расположены две старые двухэтажки. Одна из них уже пустует, а жильцов второй предстоит расселить застройщику до конца года.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, развитию подлежит 0,88 гектара земли. Площадь нового жилья составит не менее 7920 квадратных метров. Количество домов, их этажность и общий объем квартир определятся после того, как будет разработан проект планировки территории.





Ксения Солоухина



