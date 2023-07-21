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12:00, 21 июля 2023 года В центре Орла в пляжный волейбол впервые сыграли сельские команды За награды сражаются юноши и девушки.





В Орле впервые проходит фестиваль по пляжному волейболу среди сельских команд Орловской области. В этом году турнир проходит впервые. Команды-участницы разделены на две возрастные категории: юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет. Юноши и девушки сражаются за награды отдельно.



21 июля проходит второй день соревнований. В борьбу вступили младшие участники.









Анастасия Дорохова



