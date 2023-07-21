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10:21, 21 июля 2023 года

В аварии на трассе под Орлом погиб водитель мопеда

Мужчина скончался, когда его везли в больницу.

Фото: УГИБДД России по Орловской области

Смертельное ДТП произошло 20 июля в районе восьми утра на трассе “Орел-Ефремов”. На 43-м километре “Рено Логан” столкнулся с мопедом, который выезжал с второстепенной дороги, поворачивая налево.


По информации регионального УГИБДД, травмы получил 61-летний водитель мопеда. Мужчина не выжил, он умер по дороге в больницу.


Ксения Солоухина
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