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13:00, 21 июля 2023 года В Орле в пятый раз прошло обучение в рамках "Школы молодого председателя" О подготовке кадров рассказала глава областного облизбиркома Лилия Пиняева.







В Орловской области в сентябре пройдут выборы губернатора. Перед ними облизбирком поставил задачу выстроить рабочий процесс и обновить знания председателей избирательных комиссий. С этой целью в Орле в пятый раз прошло обучение в рамках проекта "Школа молодого председателя".



Площадкой проведения выбрано пространство "Точка кипения" ОГУ имени Тургенева. Гостями семинара стали члены УИК Северного и Советского районов. Впервые назначенные председатели участковых избирательных комиссий смогли посетить модельный избирательный участок, познакомиться с оборудованием для голосования, изучить обязанности членов избирательных комиссий.



Спикеры рассказали о порядке работы с обращениями граждан, как работать с сейф-пакетами, как проводить голосование вне помещений.

Приняли участие в обучении не только вновь назначенные председатели избирательных комиссий, но и те, кто вошел в состав УИК уже не в первый раз.





Евгения Пьянова



