Главная » Новости



10:00, 21 июля 2023 года В Орловской области в 2023 году родился 1800-й ребенок Рождение Дарины зарегистрировали в отделе ЗАГС города Орла.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в 2023 году зарегистрировали рождение 1800-го ребенка. Аналогичное событие в прошлом году произошло 9 августа.

Дарина Овсиенко родилась 11 июля 2023 года. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Орловской области.



К слову, 1700-й новорожденным стала девочка Лиана Горбачева. Она живет в Хотынце. С радостным событием семью поздравили глава Хотынецкого района Евгений Никишин и главный специалист межрайонного отдела ЗАГС №1 управления ЗАГС Орловской области Наталья Кораблина.



Напомним, что в начале июля стало известно об утверждении программы по повышению рождаемости в регионе. В ней закреплены следующие показатели рождаемости: на 2023 год – 4715, на 2024 – 4703, на 2025 год – 4815.





Артем Ежаков



