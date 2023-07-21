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10:00, 21 июля 2023 года

В Орловской области в 2023 году родился 1800-й ребенок

Рождение Дарины зарегистрировали в отделе ЗАГС города Орла.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области в 2023 году зарегистрировали рождение 1800-го ребенка. Аналогичное событие в прошлом году произошло 9 августа.
Дарина Овсиенко родилась 11 июля 2023 года. Об этом сообщили в Управлении ЗАГС Орловской области.

К слову, 1700-й новорожденным стала девочка Лиана Горбачева. Она живет в Хотынце. С радостным событием семью поздравили глава Хотынецкого района Евгений Никишин и главный специалист межрайонного отдела ЗАГС №1 управления ЗАГС Орловской области Наталья Кораблина.

Напомним, что в начале июля стало известно об утверждении программы по повышению рождаемости в регионе. В ней закреплены следующие показатели рождаемости: на 2023 год – 4715, на 2024 – 4703, на 2025 год – 4815.


Артем Ежаков
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