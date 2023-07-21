Девять орловских студентов получат по миллиону рублей на развитие своих проектов
Учащиеся ОГУ и ОГАУ стали победителями III очереди конкурса «Студенческий стартап».
Фото: архив "Вести-Орел"
Девять студентов Орловского госуниверситета и Орловского аграрного университета стали победителями III очереди конкурса "Студенческий стартап" федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Об этом сообщилрегиональный информационный портал. Они получат по миллиону рублей на развитие своих бизнес-идей.
Всего грант получат 1,2 тысячи студентов из 236 вузов страны.