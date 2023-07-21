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8:33, 21 июля 2023 года Сенатор РФ Владимир Круглый может стать "Почетным гражданином Орла" Кандидатуру парламентария и Заслуженного врача России предложили председатель городского совета Василий Новиков и мэр Юрий Парахин.





В Орле в преддверии празднования Дня города традиционно присваиваются звания "Почетный гражданин" и вносятся имена в Книгу Почета.



Председатель городского совета Василий Новиков и мэр Юрий Парахин предложили две кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин города Орла". Речь идет о сенаторе РФ Владимире Круглом и председателе совета директоров АО "Орелтекмаш" Георгии Золотареве.



В городскую Книгу Почета предложено добавить директора издательства «Вешние воды» Александра Лысенко и генерального директора ООО "Орловский бумажный комбинат" Виктора Перелыгина. Василий Новиков. "Эти люди, каждый в своей профессиональной деятельности, отдают себя всецело любимому делу, каждый из них вносит весомый вклад в развитие нашего города", – отметил Окончательное решение по кандидатам примут на сессии городского совета.





Артем Ежаков



