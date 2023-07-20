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20:57, 20 июля 2023 года В зону СВО доставят 200 тонн бутилированной воды из Орловской области Ее уже начали раздавать на фронтовых дорогах.



Фото: скриншот видео Андрея Клычкова

Участники специальной военной операции подтвердили, что им нужна питьевая вода в летний период. Сильнее всего дефицит чувствуется со стороны Кременной. Об этом рассказал глава Орловской области Андрей Клычков в социальных сетях.



– В этой связи дал поручение своему советнику Сергею Лежневу, отвечающему за вопросы СВО, приобрести бутилированной воды, доставить ее на территорию проведения спецоперации и раздать по всей линии фронта, - написал глава региона.



Посылка уже в зоне специальной военной операции. Бутылки с водой начали раздавать на фронтовых дорогах.





Сергей Силаев



