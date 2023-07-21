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9:00, 21 июля 2023 года Орловчанка Мария Грамматчикова взяла золото на первенстве по парусному спорту Девушка стала лучшей в двух классах.



Фото: департамент физической культуры и спорта Орловской области

Первенство ЦФО по парусному спорту прошло в Конаково. Соревнование объединило около 130 участников из нескольких регионов страны. Об успехе орловской спортсменки сообщает группа “ProSport57”.



Так, в классе "Луч-мини" Мария Грамматчикова поднялась на высшую ступень пьедестала в абсолютном зачете. Также она завоевала золотую медаль среди девушек в классе “Оптимист”.





Ксения Солоухина



