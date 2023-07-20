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17:54, 20 июля 2023 года

В Орловской области снизилась преступность

Показатель стал меньше на 12,1 %.

Фото из архива

Количество правонарушений, зарегистрированных на Орловщине в течение шести месяцев этого года, идет на спад. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 61,4% из них приходится на преступления против собственности и 12 % - против личности. Еще 10,4% составляют правонарушения коррупционной направленности и 6,4% - связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Раскрываемость убийств, изнасилований и разбоев сохраняется на стопроцентном уровне. Также снижение криминальной динамики наблюдается по всей стране в целом.

- В январе-июне 2023 года зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Ущерб от преступлений снизился на 42,5%, - отметилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.


Ксения Солоухина
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