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17:26, 20 июля 2023 года Трудовое воспитание введут в орловских школах Госдума приняла закон, который обяжет школьников трудиться.



Фото из архива

В зависимости от возраста дети будут выполнять разную работу в своих учебных заведениях. Например, убирать класс или сажать деревья на пришкольной территории.



По словам депутата Госдумы от Орловской области Ольги Пилипенко, работа над законом велась с осени прошлого года. За столь продолжительное время к его разработке были привлечены эксперты и родительское сообщество. По ее словам, трудовое воспитание отчасти должно помочь в профориентации школьников, научит общению и работе в коллективе.



Закон также предусматривает смену названия у школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на «Основы безопасности и защиты Родины».





Максим Шилов



