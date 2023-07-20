Трудовое воспитание введут в орловских школах

Госдума приняла закон, который обяжет школьников трудиться.
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В зависимости от возраста дети будут выполнять разную работу в своих учебных заведениях. Например, убирать класс или сажать деревья на пришкольной территории.
По словам депутата Госдумы от Орловской области Ольги Пилипенко, работа над законом велась с осени прошлого года. За столь продолжительное время к его разработке были привлечены эксперты и родительское сообщество. По ее словам, трудовое воспитание отчасти должно помочь в профориентации школьников, научит общению и работе в коллективе.
Закон также предусматривает смену названия у школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на «Основы безопасности и защиты Родины».