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8:00, 21 июля 2023 года За неделю орловцы нарушили правила оборота оружия десять раз Недобросовестных владельцев привлекли к административной ответственности.



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На прошлой неделе росгвардейцы проверили свыше 50 жителей региона, имеющих оружие. В результате правоохранители выявили порядка десяти административных правонарушений, аннулировали четыре лицензии, а также изъяли три единицы оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.



Орловцы по-прежнему могут добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы в подразделения лицензионно-разрешительной работы ведомства, получив за это денежное вознаграждение.





Ксения Солоухина



