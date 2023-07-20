Гемодиализному центру в Орле предоставили отсрочку для переселения
Представители медучреждения обратились в суд с заявлением.
Фото: архив сайта "Вести-Орел"
Представители гемодиализного центра обратились в Советский районный суд с заявлением об отсрочке исполнения решения. Отсрочка предоставлена до 1 августа 2023 года. Об этом рассказали в Орловском областном суде 20 июля на встрече с журналистами. Напомним, в 2022 году жители многоэтажки на улице Красноармейской выступили против размещения в их доме медучреждения.
Кассационный суд в марте 2023 года не стал на сторону пациентов. Тогда кассационная инстанция оставила в силе решение по делу о выселении медучреждения из пристройки к многоэтажному дому.