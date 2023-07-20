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16:33, 20 июля 2023 года Свыше 500 орловских семей направили маткапитал на погашение ипотеки Также жители области использовали эти деньги как первоначальный взнос.



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С начала текущего года в региональное отделение Социального фонда поступило 569 заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". В основном семьи направляли деньги на погашение долга по ипотеке, а также на уплату первоначального взноса при покупке или строительстве жилья.



На сегодняшний день распорядиться сертификатом на маткапитал можно прямо в отделении банка, подав соответствующее заявление.





Ксения Солоухина



