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19:00, 20 июля 2023 года В Орловской области за неделю на реализацию нацпроектов потратили более 110 миллионов рублей Тему обсудили на совещании с главами районов.



Фото: архив

За прошедшую неделю в Орловской области на национальные проекты было направлено порядка 113 миллионов рублей. Средства потрачены на закупку лекарств, оснащение оборудованием медорганизаций, спортзалов, школы на Зеленина в Орле, строительство очистных сооружений областного центра, ремонт дворов и общественных территорий в Орле, Ливнах, Орловском муниципальном округе, Болховском и Колпнянском районах.



По информации пресс-службы правительства региона, освоение региональных проектов составляет 44% или 4,1 миллиарда рублей. По муниципальным проектам освоение составляет 47% от плана или более 2 миллиардов рублей.





Сергей Силаев



