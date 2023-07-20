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18:30, 20 июля 2023 года В орловском музее Тургенева отметили день рождения Полины Виардо Французская певица была любовью и музой знаменитого писателя.





В Орле отметили день рождения французской певицы Полины Виардо. Любовь и муза писателя Ивана Тургенева родилась 18 июля 1821 года – 202 года назад.



Этому событию посвятили литературно-музыкальный вечер "Россию сердце не забудет". Произведения певицы звучали в музее Тургенева.



Гости вспомнили "русские" страницы в жизни и творчестве Полины Виардо. Певица ценила музыку Глинки, Рубинштейна, Даргомыжского и Чайковского и включала ее в свой репертуар, чем способствовала признанию композиторов и за пределами России. Также Виардо исполняла романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Фета, Тютчева, Кольцова.





Эльза Ахмедбекова



