Главная » Новости



15:24, 20 июля 2023 года Дорогу к озеру Светлая Жизнь в Орле планируют отремонтировать ко Дню города Это будет ямочный ремонт.





Первый заместитель мэра города Орла Вадим Ничипоров и директор "Спецавтобазы" Сергей Яковенко оценили состояние дороги к озеру Светлая Жизнь. Глава городской администрации Юрий Парахин поручил выполнить там ямочный ремонт. Полноценное обновление запланировано на 2024-й год.



Как сообщили в мэрии, текущее обновление планируют закончить к 5 августа. Работы предстоят на километровом участке. Рабочие используют методы укладки "картами", пневмонабрызга, отсыпки асфальтогранулятом.



Что касается капитального ремонта в следующем году, то для него завершают разработку проектно-сметной документации. Бумаги готовят к экспертизе. Проектом предусмотрены тротуары, стоянка для личного транспорта и для разворота дачного автобуса, освещение, площадка под мусорные контейнеры.





Артем Ежаков



