Орловская область поучаствовала в совещании по региональному развитию
Регион представил первый заместитель губернатора в правительстве Владимир Ивановский.
Фото: пресс-служба правительства региона
Совещание штаба правительственной комиссии в режиме видео-конференц-связи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В мероприятии поучаствовали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, главы других регионов страны.
Главной темой стала реализация национальных и федеральных проектов в регионах, сообщили в пресс-службе областного правительства. Также в ходе совещания участники рассмотрели вопросы, касающиеся инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и средств фонда национального благосостояния.