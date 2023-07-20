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18:00, 20 июля 2023 года

Орловская область поучаствовала в совещании по региональному развитию

Регион представил первый заместитель губернатора в правительстве Владимир Ивановский.

Фото: пресс-служба правительства региона

Совещание штаба правительственной комиссии в режиме видео-конференц-связи провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В мероприятии поучаствовали министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, главы других регионов страны.

Главной темой стала реализация национальных и федеральных проектов в регионах, сообщили в пресс-службе областного правительства. Также в ходе совещания участники рассмотрели вопросы, касающиеся инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и средств фонда национального благосостояния.


Сергей Силаев
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