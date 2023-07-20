В Орловской области вручат 200 медалей за помощь участникам СВО
На изготовление наград объявлен тендер.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на изготовление наград, которые ранее учредил глава региона указом от 29 июня. Информация о тендере опубликована на сайте "Госзакупок".
Медаль "За помощь в специальной военной операции" представляет собой медальон, подвешенный на колодке. Круглый медальон имеет золотистый цвет. В комплект входит удостоверение к медали и флокированный футляр бордового цвета.