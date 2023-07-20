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14:45, 20 июля 2023 года

В Орловской области вручат 200 медалей за помощь участникам СВО

На изготовление наград объявлен тендер.

Фото: "Телеграммы из Орла"

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявила тендер на изготовление наград, которые ранее учредил глава региона указом от 29 июня. Информация о тендере опубликована на сайте "Госзакупок".

Медаль "За помощь в специальной военной операции" представляет собой медальон, подвешенный на колодке. Круглый медальон имеет золотистый цвет. В комплект входит удостоверение к медали и флокированный футляр бордового цвета.


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Сергей Силаев
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