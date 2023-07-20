В парке Залегощи открыли аллею Героев

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17:30, 20 июля 2023 года
В парке Залегощи открыли аллею ГероевНа стендах – фотографии участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.
Фото: Защитники Отечества | Орловская область
В эко-парке "Новый Легост" в Залегощи открыли аллею Героев. На стендах разместили фотографии залегощенцев, участвовавших в Великой Отечественной войне и в специальной военной операции.
Аллею открыли во время игры "Зарница 2.0". Она завершается 20 июля в Залегощи. Участие в церемонии приняли представители Орловского филиала фонда "Защитники Отечества".
Артем Ежаков
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