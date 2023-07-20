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14:23, 20 июля 2023 года

За полгода орловцы заключили почти 600 соцконтрактов

Их сумма превысила сто миллионов рублей.

Фото из архива

За шесть месяцев 2023 года жители Орловской области заключили 574 социальных контракта. Большинство из них касались предпринимательской деятельности и поиска работы. Также орловцы получили господдержку для ведения личного подсобного хозяйства и преодоления трудной жизненной ситуации.
 
В общей сложности на эти цели было выделено свыше 300 миллионов рублей, основная часть которых поступила из федерального бюджета. По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", по плану всего в 2023 году необходимо заключить 1550 соцконтрактов.



Ксения Солоухина
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