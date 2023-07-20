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14:00, 20 июля 2023 года На Орловщине на четверть выросло производство мяса Незначительно снизилось производство молока и яиц.



Фото: архив "Вестей"

В Орловской области, по данным Росстата за первое полугодие 2023-го, на 24,7% выросло производство скота и птицы на убой в живом весе. Показатель составляет 157,9 тысячи тонн. Его сравнили с цифрами за аналогичный период прошлого года.



Молока за январь-июнь было произведено 83,1 тысячи тонн. Это на 1,1% меньше, чем было год назад. Курицы принесли 32,3 миллиона штук яиц, что на 0,2% меньше.





Артем Ежаков



