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14:00, 20 июля 2023 года

На Орловщине на четверть выросло производство мяса

Незначительно снизилось производство молока и яиц.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области, по данным Росстата за первое полугодие 2023-го, на 24,7% выросло производство скота и птицы на убой в живом весе. Показатель составляет 157,9 тысячи тонн. Его сравнили с цифрами за аналогичный период прошлого года.

Молока за январь-июнь было произведено 83,1 тысячи тонн. Это на 1,1% меньше, чем было год назад. Курицы принесли 32,3 миллиона штук яиц, что на 0,2% меньше.


Артем Ежаков
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