Главная » Новости



12:47, 20 июля 2023 года Болховский район отметит 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Праздничные мероприятия пройдут 29 июля.



Фото: архив "Вестей"

Торжественное открытие праздника "Встречаем вместе юбилей!" начнется в 11.00 на центральной площади Болхова. Здесь поздравят жителей района и наградят за успехи в труде и общественной жизни почетные гости. Затем начнется фестиваль колокольного искусства и концерт.



С 11.00 до 14.00 в парке культуры и отдыха пройдут творческие мастер-классы. Также там будут работать выставки, тематические и спортивные площадки, фотозоны. На стадионе "Олимпия" состоится районный турнир по пляжному волейболу.



В 16.00 начнется встреча с орловскими писателями у памятного знака А.Н. Апухтину. Вечером гостей ждет еще одна концертная программа с живой музыкой и дискотека, сообщает районное издание "Болховские куранты".



(0+)





Ксения Солоухина



