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12:00, 20 июля 2023 года

Сотрудники МЧС ведут усиленную профилактику безопасности на водоемах Орловщины

С начала купального сезона в регионе утонули 10 человек.


Сотрудники МЧС совместно со следственным комитетом и прокуратурой проводят профилактические рейды по предупреждению травматизма на воде. Их цель – донести до орловцев информацию о правилах поведения у водоемов.

Из рук инспекторов дети и взрослые получают специальные памятки, в которых указано, как сохранить жизнь и здоровье у воды.

Рост числа проверок объясняется увеличением числа утонувших людей. С начала купального сезона в орловских водоемах погибли 10 человек. Четверо из них – дети.

Внимание сотрудники МЧС обращают не только на отдыхающих, но и на владельцев маломерных судов. У них проверяют наличие документов и средств безопасности. При необходимости проводится экспертиза на состояние алкогольного опьянения.




Илья Кондрашов
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