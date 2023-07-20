Сотрудники МЧС ведут усиленную профилактику безопасности на водоемах Орловщины
С начала купального сезона в регионе утонули 10 человек.
Сотрудники МЧС совместно со следственным комитетом и прокуратурой проводят профилактические рейды по предупреждению травматизма на воде. Их цель – донести до орловцев информацию о правилах поведения у водоемов.
Из рук инспекторов дети и взрослые получают специальные памятки, в которых указано, как сохранить жизнь и здоровье у воды.
Рост числа проверок объясняется увеличением числа утонувших людей. С начала купального сезона в орловских водоемах погибли 10 человек. Четверо из них – дети.
Внимание сотрудники МЧС обращают не только на отдыхающих, но и на владельцев маломерных судов. У них проверяют наличие документов и средств безопасности. При необходимости проводится экспертиза на состояние алкогольного опьянения.