Главная » Новости



11:30, 20 июля 2023 года В Орловской области за первое полугодие выросло поголовье свиней и крупного рогатого скота Коров, овец, коз и птицы стало меньше.



Фото: архив "Вести-Орел"

Орелстат опубликовал отчет о состоянии животноводства в регионе за январь – июнь 2023-го года. Документ охватывает стада сельскохозяйственных организаций, хозяйств населения, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей.



Согласно последним данным, общее поголовье крупного рогатого скота в регионе составляет 154,4 тысячи голов. Это на 4,5% больше цифры аналогичного периода прошлого года. Стада свиней движутся к числу в 1,1 миллиона голов. Показатель вырос на 0,7%.



Коров на Орловщине стало меньше, также как овец и коз, птицы. Уменьшение составило 4,2%, 5% и 11,1% соответственно.





Артем Ежаков



