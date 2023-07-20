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10:36, 20 июля 2023 года В Орле восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в паре метров от перехода ДТП произошло вечером 19 июля на улице Грузовой.



Фото: УГИБДД России по Орловской области

Накануне вечером на улице Грузовой в Орле восьмилетний мальчик угодил под колеса "Киа Спектра". В региональном УГИБДД сообщили, что пешеход переходил дорогу не по зебре, хотя она была совсем рядом.



Мальчик получил легкие травмы, медики осмотрели ребенка и отпустили.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 12 ДТП, в трех авариях пострадали три человека.





Артем Ежаков



