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15:00, 20 июля 2023 года

Орловец Алексей Швырков совершил путешествие на мотоцикле в Мурманск

Поездки на север России в этом году выбрали для себя сразу несколько орловских мотоциклистов.



Жители Орла предпочитают разнообразный отдых. Есть и те, кто вместо песчаных пляжей предпочитает поездку на север страны. В этом году сразу несколько орловских мотоциклистов отправились на своих железных конях в сторону Мурманска. Один из них – Алексей Швырков.

Как признается мотоциклист, для него путешествие было вызовом. За 20 лет управления транспортом мужчина сразу дважды столкнулся с тем, что у него отвалились вентили на колесах. На всю жизнь Алексею запомнилось знакомство с дядей Лешей – путешественником на коляске. Человек, потерявший руки и ноги, объехал всю Россию.

Алексей Швырков собирается вернуться в Мурманск, но уже на другом байке.


Анастасия Дорохова
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