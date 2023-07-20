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10:53, 20 июля 2023 года Орловцам рассказали, как выбрать арбузы и дыни Рекомендации дает Роспотребнадзор.



Фото: архив "Вестей"

Жителям Орловской области напомнили о правилах выбора вкусных и безопасных арбузов и дынь. Рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора.



В первую очередь необходимо помнить, что бахчевые, купленные в несанкционированных местах торговли, могут быть опасны для здоровья. Лучше сходить за арбузом или дыней в магазин, на рынок или ярмарку. Кроме того, продавец должен иметь сопроводительные документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Покупатель имеет право ознакомиться с этой документацией.



Разрезанные бахчевые покупать не стоит: это может грозить отравлением. Дома обязательно нужно вымыть плоды и хранить в холодильнике, закрыв пищевой пленкой.



- При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук. У дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, от нее обязательно должен исходить аромат, - уточнили в пресс-службе регионального Управления Роспотребадзора.





Ксения Солоухина



