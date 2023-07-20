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10:01, 20 июля 2023 года Под Орлом мужчину забили до смерти из-за подозрения в краже В преступлении подозревается собутыльник жертвы.





В Орловском муниципальном округе расследуется гибель 48-летнего мужчины. Трагедия развернулась вечером 13 июля в деревне Образцово.



По версии следствия, мужчина выпивал в компании друзей. 40-летний приятель погибшего заподозрил его в хищении. Возник конфликт, в ходе которого фигурант повалил собутыльника на пол и избил до смерти.



Как сообщили в СУ СК России по Орловской области, мужчина допрошен и взят под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, подозреваемому грозит до 15 лет заключения.





Артем Ежаков



