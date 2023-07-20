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9:47, 20 июля 2023 года В Орловской области заработают три новых камеры фиксации непристегнутых ремней Аппаратуру включат 21 июля.



Фото: архив "Вести-Орел"

Завтра в Орловской области заработают три новых камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщило КУ ОО "Орелтранссигнал".



Аппаратура будет фиксировать нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.



Комплексы фото- и видеофиксации разместятся на перекрестке улиц Максима Горького и 60 лет Октября, на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе, а также на автодороге М-2 «Крым» (379 км + 700 м (на въезде в н.п. Знаменка).





Артем Ежаков



