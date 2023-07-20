В Орловской области заработают три новых камеры фиксации непристегнутых ремней
Аппаратуру включат 21 июля.
Фото: архив "Вести-Орел"
Завтра в Орловской области заработают три новых камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщилоКУ ОО "Орелтранссигнал".
Аппаратура будет фиксировать нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.
Комплексы фото- и видеофиксации разместятся на перекрестке улиц Максима Горького и 60 лет Октября, на пересечении улицы Михалицына и Московского шоссе, а также на автодороге М-2 «Крым» (379 км + 700 м (на въезде в н.п. Знаменка).