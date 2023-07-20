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10:17, 20 июля 2023 года На Орловщине пройдет кулинарный фестиваль "Бабушкины разносолы" Домашнюю продукцию в "Вятском Посаде" представят жители разных уголков региона.



Фото: Ольга Супонева

Фестиваль авторской кухни пройдет 21 июля с 11.00 до 14.00 в духовно-православном центре "Вятский Посад" в Орловском округе. В нем примет участие более сотни орловцев. С гостями они поделятся уникальными рецептами солений, варенья и выпечки.



По информации реготделения партии "Единая Россия", на мероприятии, которое пройдет в рамках проекта "Старшее поколение", также выступит ансамбль "Славица" и районные творческие коллективы.



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Ксения Солоухина



