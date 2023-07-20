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10:30, 20 июля 2023 года В Орловской области началась уборка урожая В числе первых к страде приступили ливенские аграрии.





В Ливенском районе стартовала уборочная кампания. Сезон открыли ООО "Успенское", ООО "Коротыш" и предприятие "СельхозИнвест". Оставшиеся 44 организации присоединятся к уборке в течение недели.



Также к работам приступили в Сосковском и Колпнянском районах. Всего в области планируется обмолотить 293 тысячи гектаров озимых зерновых культур.



Аграрии уже обмолотили 310 гектаров озимой пшеницы. Из них 240 в Ливенском районе, 50 – в Колпнянском и 20 – в Сосковском.





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