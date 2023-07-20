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8:42, 20 июля 2023 года

В Орловской области назвали критерии для вступления в народную дружину "Бригада Катукова"

Дружинников будут обучать по девяти различным дисциплинам.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области назвали критерии для вступления в отряд народной дружины «Бригада Катукова». Напомним, что решение о его создании приняли 19 июля в ходе заседания оперативного штаба. Дружинники будут помогать силовому блоку, а также МЧС – в случае чрезвычайных происшествий. В дальнейшей перспективе филиалы дружины появятся в каждом районе Орловщины.

Критерии для вступления следующие:

• возраст не младше 18 лет;

• состояние здоровья, позволяющее заниматься активной деятельностью;

• отсутствие наблюдения за кандидатами в наркологическом и психоневрологическом диспансерах;

• отсутствие уголовного преследования за преступления против детей, половой неприкосновенности, экстремизма и терроризма;

• готовность учиться военными и специальным наукам, помогать ближним, служить Отечеству.

Дружинников будут готовить по девяти различным дисциплинам: от инженерной, огневой и тактической подготовки до обучения операторов БПЛА, ПТРК и артиллерийской корректировке. Инструкторами станут в том числе и участники СВО. Программа тренировок рассчитана на выходные и праздничные дни. В отдельных случаях возможны даже индивидуальные занятия – для тех, кто по какой-либо причине не может посещать тренировки в запланированное время.

Обучение будет проходить с 10:00 до 19:00 на специально оборудованном полигоне и в учебном центре. Место проведения занятий будет доведено отдельно.

Для записи в дружину создана специальная группа "Тероборона Орловской области "Бригада Катукова". Там размещен образец заявления на вступление. Прием будет вестись в здании администрации Советского района в городе Орле по адресу: ул. Октябрьская, д. 30 кабинет № 114. Телефон: 8 (4862) 25-52-10 (добавочные номера: 1604, 1605, 1606, 1611, 1601).


Артем Ежаков
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