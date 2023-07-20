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21:00, 19 июля 2023 года Андрей Клычков посетил Знаменский район с рабочим визитом Глава региона побывал в пекарне, проконтролировал работы по благоустройству и встретился с активом.







Глава Орловской области Андрей Клычков побывал в Знаменском районе 18 июля. Губернатор оценил развитие и благоустройство муниципального образования.



Местная пекарня выпускает 56 наименований продукции. С главой региона сотрудники предприятия обсудили перспективы на расширение и ремонт здания.



Обсуждались и вопросы Знаменской школы. На территории учебного заведения строят блочно-модульную котельную. Конструкция еще не на месте, однако подрядчик обещает сдать объект в срок. Подробности рабочего визита – в сюжете Всеволода Трифонова.





Всеволод Трифонов



